Türkiye’deki bankalar, 2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilanda “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi tutulmaktadır. Zamanaşımına uğrayacak mevduat, emanet ve alacaklılara ilişkin müşteri isim listelerine ilgili bankaların internet sitelerinden ulaşılabilmektedir” denildi.

SON TARİH NE ZAMAN?

Bankalar nezdinde zaman aşımı uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklar bankaların internet sitesinden duyuruluyor.

İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklardan 15 Haziran 2022 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar TMSF fonuna devredilecek.

Bankalar tarafından yayınlatılan zamanaşımı duyurularını görüntülemek için tıklayınız.