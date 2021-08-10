500 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya sahip olan Dinçer Lojistik yeni bir yapıya geçiyor. Tehlikeli madde taşımacılığında önde olan şirket, e-ticaret tarafında da büyümek üzere yatırımlarına yön veriyor. Şirket bu yıl, filosuna 100 milyon TL yatırım yapacak.

Dinçer, filosuna 100 milyon TL yatıracak Son dönemde e-ticaret pazarında yaşanan hızlı büyüme lojistik sektöründe de yeni yatırımları ateşledi.

Sektöre tehlikeli madde taşımacılığıyla 15 yıl önce giren Dinçer Lojistik de artan hızlı teslimat taleplerine uyacak bir yapıya geçiş için çalışmaya başladı.

Kimya lojistiğinden e-ticaret lojistiğine doğru yeni bir yapıya bürünen ve B2B’den B2C’ye evrilen şirket, bu doğrultuda altyapı ve araç filosuna bu yıl 100 milyon TL yatırım yapacak.

Totalde araç sayısı bine yaklaşan şirket, yatırımlarını e-ticarette artan taleple hafif ticari araçlara kaydırdı. 2021 için 200 adetlik araç satın alacak olan şirket, ilerleyen süreçte scooter gibi micro araçlara da yatırım yapmayı planlıyor.

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