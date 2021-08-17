İmza attığı gelişmelere, Mart 2021’de Discovery ortaklığı ile bir yenisini daha ekleyen BluTV, platformda yayına alınan 9 Eurosport kanalıyla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları heyecanını abonelerine yaşattı. Türkiye spor tarihinde “ilk”lerin yazıldığı Tokyo 2020’yi Avrupa çapında sayısız haneye taşıyan Discovery, 175 milyonu aşkın tekil izleyici sayısıyla büyük bir rekora imza attı.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tüm dünya nefesini tuttu ve herkesin yüreği Tokyo 2020’de attı. Mart 2021’de önemli bir birlikteliğe imza atan Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, discovery+ ayrıcalığıyla Eurosport 1 ve Eurosport 2 dahil toplamda 9 canlı yayın kanalında Olimpiyat heyecanını sporseverlerle buluşturdu.

6 branşta 13 madalyayla Türkiye’nin olimpiyatlar tarihinde en fazla madalya aldığı Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları, Discovery aracılığıyla Avrupa çapında 175 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı. 2018 Kış Olimpiyatları’na göre tam 13 kat fazla olan bu oranla Discovery, büyük bir rekora imza attı.

BluTV kullanıcıları, okçuluk branşında Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren Mete Gazoz’un sevincini, Filenin Sultanları’nın birçok başarıya imza attığı nefes kesen karşılaşmaların heyecanını, Ferhat Arıcan’ın performansıyla artistik cimnastikte Türkiye’nin kazandığı ilk madalyanın şahitliğini, boks, güreş, tekvando ve karatede hem erkek hem de kadın sporcularımızın gururunu Discovery ile yaşadı.