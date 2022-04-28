Türkiye’de 14 Haziran 2022’de yayına başlayacak olan Disney+, standart fiyatlandırmasını aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ bir tanışma paketi de hazırladı. Açıklamaya göre yıllık 279,90 TL’lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney+, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Tanışma paketinden yararlanmak isteyenlerin ise 14 Haziran’dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022’ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi.

Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian”ın yanı sıra “Obi-Wan Kenobi” yer alıyor. Marvel Studios dizileri “Ms. Marvel” ve “Loki”, Scarlett Johansson’ın başrolünde bulunduğu “Black Widow” ve Simu Liu ve Awkwafina’nın başrollerini paylaştığı Oscar® adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi” filmleri de platformda izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor.

Üyeler aynı zamanda Disney ve Pixar’dan iki Oscar® ödüllü “Soul” ile beraber Madrigal ailesinin hikayesinin anlatıldığı Walt Disney Animation Studios’tan Oscar® ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya” ve Emma Stone’un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar® ödüllü “Cruella” filmlerini izleyebilecek.

İLK TÜRK İÇERİĞİ KAÇIŞ

Disney+ üyeleri ayrıca, Engin Akyürek’in başrolünü üstlendiği Disney+’ın ilk Türk içeriği “Kaçış”, yeni orijinal diziler “How I Met Your Father”, “The Dropout” ve “The Kardashians”, ile “The Simpsons”, “The Walking Dead”, “American Horror Story” ve “How I Met Your Mother”ın yanı sıra “Lost” gibi kült dizilerin tüm sezonlarını da izleyebilecek. Platformda National Geographic’ten “Jeff Goldblum’un Dünyası” ve James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği “Balinaların Gizemli Dünyası” da Disney+’ın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor.