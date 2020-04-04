Maske seçerken nelere dikkat edilmeli? Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, vatandaşların kullanacağı maskelerin üç katlı filtreye sahip olması, üst kısmında burunu saracak telin yer alması ve CE belgesinin olmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Uçar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ek tedbirlere göre marketlerde ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

MASKE ALANLARA 4 ÖNERİ

Salgının Türkiye’de görüldüğü günden bu yana halk arasında kafa karışıklığına yol açan ve talep patlaması nedeniyle bazı mecralarda fahiş fiyatlara satılan maskelerle ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, şunları kaydetti:

“Satın alınacak maskenin pahalı olması işlevlerini tam anlamıyla yerine getireceği anlamına gelmiyor. Fahiş fiyatlı ürünlerden uzak durmakta fayda var.

Maskenin içerisinde üç katlı filtre olup olmamasına dikkat edilmesi,

Üzerinde burun çevresini sarması için tel olması,

Maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariki veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip.”

‘MASKE STOKUMUZ YETERLİ’

Erkan Uçar, Türkiye’de hemen her sektörün maske ve solunum cihazı üretmek için seferber olduğunun altını çizerek, dental sektörünün de iç talepte bir sıkıntı olmaması için uluslararası geçerlilik belgelerine ve standartlara sahip maske üretimi yaptığını aktardı.

Hekimlere ve sağlık personellerine maske ve eldiven gibi ürünler sunan sektörün bir süredir 82 milyonun talebi karşılamak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Uçar, “Sağlık Bakanlığımızın da aldığı önlemler neticesinde ülke olarak maske ve diğer tıbbi malzeme stokumuz yeterli seviyede. Bu salgını ülke olarak birlikteliğimizle, sağlam sağlık sistemi alt yapımızla, çalışkanlığımızla ve en önemlisi evlerimizde kalarak atlatacağız.” ifadelerini kullandı.