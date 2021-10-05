Doğan Yedek Parça ve İmalat A.Ş. (DİTAŞ ), Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yüzde 70’ini satın alıyor.

Otomotiv sanayine teknolojik ve yenilikçi direksiyon ile süspansiyon sistem parçaları sunan DİTAŞ, Türkiye ve Avrupa’da otomotiv ana sanayine gövde, şasi ve montajlı sac parçaları üretimi ve bağımsız yedek parça pazarı için PRS markasıyla otomobil ve hafif ticari araç direksiyon ve süspansiyon parçaları üretimi yapan 55 yıllık bir geçmişe sahip Profil Sanayi ile otomotiv sanayi için sac parça kalıplarınn tasarım ve imalatını gerçekleştiren 3S Kalıp’ın yüzde 70’ini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

DİTAŞ otomobil ve hafif ticari grubuna genişliyor

Üretiminin yüzde 90’ını ağır ticari araçlar için direksiyon ve süspansiyon sistem parçalarını kapsayan DİTAŞ, Profil Sanayi’nin satın alınması ile beraber otomobil ve hafif ticari araç grubuna da girmiş olacak.

Göğüş: Organik ve inorganik yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Grup olarak hem mevcut şirketlerimizi hızla büyütmek hem de yeni sektörlere girmek amacıyla stratejik yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Özellikle ihracat potansiyeli yüksek ve katma değer yaratan sanayi, ambalaj, teknoloji, fintek ve finansal hizmetler ile yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

30 farklı ülkeye ihraç edilen ürünleriyle ön plana çıkan Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sektördeki rekabet gücümüzü daha da ileriye taşıyacağız.

Yapılan bu yatırımın Ditaş ve Profil şirketlerinin entegre bir şekilde sektördeki güçlü konumlarını daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu tip işlemlerle şirketlerimizin ölçeğini ve rekabetçiliğini artırmayı ve daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz. Benzer organik ve inorganik yatırım ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Bu ortaklık sektöre yeni bir heyecan getirecek”

DİTAŞ Genel Müdürü Osman Sever ise, “Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, uzun yıllardır faaliyet gösterdiği otomotiv tedarik sanayinde ürün ve müşteri portföyünü genişleterek, katma değeri artıracak fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.

Yapılan satın almalar ile hem ürün gamı hem de müşteri portföyümüz genişliyor. Bu ortaklığın sektöre yeni bir heyecan ve hareket getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Sezer: Doğan Holding ile yaptığımız bu ortaklık için çok mutluyuz

Satın almalar ile ilgili heyecanlı olduklarını belirten Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezer de şunları söyledi:

“Şirketimizin hızlı büyümesine vesile olacak Doğan Holding ile yaptığımız bu ortaklık için çok mutluyuz. Bu yatırım ile ortaya çıkan sinerji hem DİTAŞ’ı hem bizi daha da büyüterek ülke ekonomisine olumlu yönde katkı yapmaya devam etmemizi sağlayacak.”