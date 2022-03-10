Koç Grubu’nun 65 yıl önce temelleri atılan şirketi Divan Grubu, 18 otel, iki rezidans, 19 pastane, 121 fırın, 16 restoran, iki stadyum operasyonu, iki ziyafet birimi ve Çekmeköy Taşdelen’de 15 bin m2 kapalı alana sahip çikolata, pasta, lokum ve unlu mamuller üretim fabrikamızla faaliyet gösteriyor. Pandemi döneminin zorluklarını aşan Divan Grubu, yatırımları hızlandırma kararı aldı. Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, “Divan Ankara, Divan Kuruçeşme ve Divan AKM başta olmak üzere pandemi sonrasında yatırımların hızlanacağı bilgisini verdi.

2020 yılı başında şirketin genel müdürü olarak atanan Murat Tomruk, Divan Grubu’nun yeni dönem hedeflerini Ekonomist dergisi ile paylaştı. 2015- 2019 yılları arasında Setur’da turizmden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alan Murat Tomruk bilgisayar mühendisi.

1988 yılında Koç Grubu bünyesine katılan Murat Tomruk başlıklar halinde şu bilgileri verdi:

Divan Kuruçeşme: Divan Kuruçeşme’yi çok yakında açacağımızı duyurduğumuz teaser ilanlarımızı outdoor, online ve offline mecralarda uygulamaya başladık. Uzun süredir bekleyen bu yatırımı kısa sürede tekrar misafirlerimiz ile buluşturacağız. Divan Kuruçeşme, 65. Yıllık Divan Grubu deneyimiyle ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılardan düğün törenlerine, kokteyl ve gala yemeklerinden lansman ve basın toplantılarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Divan Kuruçeşme, 11 bin 600 m2’lik bir alanda kurulu ve 1000 kişilik salon ve fuayeye sahip.

Divan Ankara: Divan Ankara ile Divan Grubu ve Gülsan Holding arasında gerçekleştirdiğimiz imza töreni kapsamında, yapılacak olan renovasyon çalışmalarının tamalanmasının ardından Nisan 2022’de Çankaya’da hizmet vereceğiz.

Divan AKM: AKM ile ilgili de kampanya çalışmalarımız sürüyor, yakın bir zamanda onun da duyurularını yapacağız.

Pizza Pazzi by Divan: Misafirlerimize sunduğumuz yeme içme deneyimine yepyeni bir soluk getiren yeni markamız Pizza Pazzi’yi lezzet severlerle buluşturduk. Konsept olarak; Napoli şehrinin kendine has pizzasını sunmaktayız. Pizza Pazzi Kalamış Marina’da bulunuyor.

Kokoa by Divan: “Yeni Bir Marka Yolculuğu” olarak adlandırdığımız yeni nesil ve self servis kahve zinciri Kokoa’nın ilk mağazası Mart 2020’de Suadiye’de açtık.

Divan Bodrum: Bu yaz Divan Bodrum’da yeniliklere imza attık. Grubumuzun önemli adreslerinden biri olan ve Bodrum’un en köklü oteli Divan Bodrum’da önemli bir renevasyon yaptık.

Divan Pub Bodrum: Divan Pub konseptini Bodrum Milta Marina’da açtığımız Divan Pub Bodrum ile 12 ay boyunca Bodrumlularla buluşturuyoruz.

Dijital Projeler: Misafirlerimizi daha yakından tanıyıp, kişiye özel hizmet ve kampanyalar sunabilmek amacıyla hazırladığımız CRM Loyalty programımızın lansmanını yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte Divan Life ismindeki aplikasyonumuz da devrede olacak ve tüm birimlerimizdeki hizmetleri kapsayacak. Eve servis kapsamındaki projelerimize bir yenisini daha ekledik ve Divan Catering markamızın online platformunu yarattık. Divan online catering operasyonumuz ile, yılbaşı sonrasında da daha pratik, ve modern çözümler içerir şekilde, 6 kişilik ağırlamalardan, daha kalabalık organizasyonlara kadar muhtelif alternatifler sunmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi geleceği de düşünerek inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde odak alanlarımız olarak; dijital dönüşüm, inovasyon, geleceğin yetkinlikleri, kapsayıcılık, çeşitlilik ve iklim değişikliğini sayabiliriz. Küresel rekabette yer almak için karlı bir büyüme ile küresel sorunlara yenilikçi çözümleri, grup geneline yaydığımız ortak hedefler ve iş bilirlikleri ile yapmayı hedefliyoruz, bu ortak hedefleri gerçekleştirirken, cinsiyet eşitliği de göz önünde bulundurarak, çalışanlarının yetkinliklerini artırarak yapmayı planlıyoruz.