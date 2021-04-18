Global dijital platformların Türk pazarına girmesi ve yerel platformların sayısının artması, Türkiye’deki film ve dizi sektörü açısından çok önemli bir gelişme. Bu platformlara içerik sağlayan yapım şirketi sayısı da her geçen gün artıyor.

OGM Pictures da onlardan biri. 2019 yılında kurulan OGM Pictures, bugüne kadar birçok yapıma imza attı. İlk yıllarında Netflix’te yayınlanan Atiye, Yarına Tek Bilet gibi yapımları izleyiciyle buluşturdu. Bu sezonda ise Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir olmak üzere üç diziyle prime time kuşağında yer alıyor.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Kağıttan Hayatlar filmi de son olarak Netflix’te yayınlandı. Türk dizi sektörünün hem yerel pazarda hem de ihracat açısından giderek büyüdüğüne işaret eden OGM Pictures CEO’su Onur Güvenatam, Türkiye’de yılda yaklaşık 70 dizinin TV’de ya da dijital platformlarda yer bulduğunu söylüyor.

Büyüyen dizi ihracatının da dijital platformların artmasıyla artış ivmesi yakaladığını kaydeden Güvenatam, “10 yıl önce belki 1 milyon dolar bile olmayan, şu an 300-400 milyon dolar civarında olan bu ihracatın önümüzdeki dönemlerde ikiye-üçe katlanacak potansiyeli var” diyor.