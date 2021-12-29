Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere BOTAŞ tarafından doğal gaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelere de Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile doğal gaz götürülebilecek.

Daha önce 24 Eylül 2020’de açıklanan kararda doğal gaz ulaştırılacak ilçe merkezi için nüfus şartı 20 bin ve üzeri olarak duyurulmuştu.