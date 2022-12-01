Doğan Holding, Çelik Halat’taki hisselerinin tamamının Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik şirketlerine devir işlemlerini tamamladı.

Doğan Holding, değer odaklı, öncü ve sürdürülebilir bir yatırım holding perspektifiyle yürüttüğü sadeleşme, dijitalleşme ve odaklanma gibi projelerle portföy yapısını dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, ekim ayında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. firmasının bünyesinde bulunan %69,83 hissesinin; %75’ine karşılık gelen kısmını Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve %25’ine karşılık gelen kısmını ise Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına devretmek üzere çalışmalara başlamıştı. 29 Kasım 2022 itibariyle Çelik Halat’ın satış ve pay devir işlemleri tamamlandı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Türkiye’nin lider çelik halat ve tel üreticisi Çelik Halat’ın 1997’den bu yana Doğan Holding’in bir parçası ve grubun en değerlisi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yatırım holdingi perspektifiyle yürüttüğümüz odaklanma, portföy yapımızı dönüştürme kararımızın bir sonucu olarak, Çelik Halat’a gelen bu teklifi olumlu değerlendirdik ve Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik şirketlerine hisselerimizin satışını gerçekleştirdik. 1986 yılından itibaren hisselerinin %30’u Borsa İstanbul’da işlem gören, 2018’den itibaren Türkiye’nin ilk halat Ar-Ge merkezi unvanını taşıyan Çelik Halat, bugün otomotivden beyaz eşyaya, madencilikten ormancılığa, tarımdan inşaata pek çok sektör ve alanda kullanılan katma değerli ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç eden, uluslararası pazarlarda söz sahibi olan çok güçlü bir şirket konumunda. Bu yıl 60’ıncı yıldönümünü kutladığımız Çelik Halat’ın yeni hissedarları ve yönetimiyle yoluna güçlü biçimde devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Hayırlı olsun.”

Türkiye ekonomisine katkısı devam edecek

ARTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise Çelik Halat’ın Türkiye ekonomisine katkısının devam edeceğini belirterek, “2022’de 60.’ncı yılını kutlayan, 1997 yılında Doğan Grubu’na katılan Çelik Halat, Türkiye’nin lider çelik halat ve tel üreticisidir. Sektörünün ilk halat Ar-Ge merkezi olan Çelik Halat, Ar-Ge yatırımıyla ürettiği katma değerli ürünleri 50’den fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Artaş ve Betatrans olarak yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar ile, Çelik Halat’ı Türkiye ve Dünya pazarında daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda modernizasyon ve yeni ürün gamı için yatırım programını hızlıca devreye alıyoruz. Çalışanları ile bir bütün olan Çelik Halatın bu yeni yolculuğunun Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.