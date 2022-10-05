Mobilya sektöründe Doğtaş, Kelebek, Love Yatak gibi markaları bulunan Doğanlar Holding, Afrika’da fabrika açmaya hazırlanıyor.

Senegal’de kurulacak fabrikayla birlikte Afrika kıtasında ‘BigAfrika’ adıyla bir yıl içinde 30 mağaza açılacak.

Temelleri 1970’li yıllarda Çanakkale Biga’da atılan Doğanlar Holding, başta mobilya olmak üzere, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen grup şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.

Holding bünyesindeki Mobilya Grubu, Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova yatak, RuumStore ve Biga Home markalarıyla gibi hem iç piyasada hem de ihracatta ilk sıralarda yer alıyor.

Grup şimdi ise yurtdışında üretime hazırlanıyor.

Afrika kıtasını hedef pazar olarak seçtiklerini dile getiren Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, “Senegal’de kuracağımız fabrikada üreteceğimiz ürünleri, Afrika kıtasında BigAfrika adıyla açacağımız mağazalarda satışa sunacağız” diyor.

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