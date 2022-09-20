Doğanlar Mobilya Grubu 2022 yılının ilk yarısında konsolide net satışları gerçekleşen hedefleri doğrultusunda 1 milyar 426 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre %97 oranında artışa işaret ediyor. Şirketin adetsel olarak da yüzde 30 büyüdüğünü ifade eden Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, satışlar içinde yurtdışı işlerin payını yüzde 30’a çıkaracaklarını ve dijital kanallarda da büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Doğanlar Mobilya Grubu, büyümesini devam ettiriyor. Doğanlar Mobilya Grubu 2022 yılının ilk yarısında konsolide net satışları gerçekleşen hedefleri doğrultusunda 1 milyar 426 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre %97 oranında artışa işaret ediyor.

Şirketin adetsel olarak da yüzde 30 büyüdüğünü ifade eden Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan “Geçen yıl oldukça önemli işlere imza attık. Doğanlar Mobilya Grubu’nda yönetim yapısı 3’ü kadın bağımsız üyeyle daha da güçlendirildi. Ticari unvanımız Doğanlar Mobilya Grubu olarak değişti. Bedelli sermaye artırımına gittik ve teminat çeşitliliğini ve likiditeyi arttırmak amacıyla «Pay Rehni Programı» uygulamasını devreye soktuk. Bu gelişmelerin yanı sıra; Kuzey Kıbrıs, Senegal, ABD ve İngiltere’de kendi şirketimizi kurarak, mağazalaşmada hız kesmeyerek 600 mağaza sayısına ulaştık” dedi.

BÜYÜME HEDEFLERİ

Bünyesinde yer alan tüm markaların ürün portföyünü esnek üretim modeli uygulamasıyla güçlendirdiğini dile getiren İsmail Doğan, lojistik ve operasyon maliyetlerini optimize etme amaçlı yurt içinde 6 noktada lojistik ve operasyon merkezleri kurulduğunu söyledi. Şirket yine İzmir, Ankara, İstanbul Tuzla, Hadımköy ve Kayseri’de 19.000 m2 perakende bölge deposu ve Biga’da 20.000 m2, Düzce’de 25.000 m2 depo alanını devreye aldı.

İsmail Doğan, 2022’yi başarılı finansal verilerle kapatmayı planladığını ve çok çalışmanın karşılığını aldıklarını dile getirdi. Yıl sonu konsolide satış geliri büyümesini yüzde 80-90 oranında öngördüğünü belirten Doğan, 2022 yılına dair beklentilerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Doğan. “Bu büyümenin rakamsal karşılığının 3,2-3,4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.