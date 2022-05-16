SOCAR Türkiye, bugüne kadar Türkiye’ye toplam 16,5 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirerek öncü yatırımcılardan oldu. Şirketin tüm operasyonları yöneten SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Yılın İş insanları anketinde “Yılın Expat’ı” seçildi.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye; SOCAR Terminal, Petkim, STAR Rafineri ve TANAP dâhil olmak üzere bugüne kadar ülkeye toplam 16,5 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdi. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla ise bu rakam 19,5 milyar doları aşacak.

Pandemi döneminde de üretimini kesintisiz olarak sürdüren ve faaliyetlere aralıksız devam eden grup, özellikle üretim süreçlerindeki stratejik katkısını net olarak gözlemlediği STAR Rafineri’nin operasyonel kabiliyetini daha da artırmak için başladığı ek yatırımları da sürdürüyor.

SOCAR Türkiye’de doğrudan çalışan sayısı yaklaşık 5 bin 300 kişi, taşeronlar ile birlikte yaratılan istihdam ise 10 bini aşıyor. Tüm bu operasyonun başında ise SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov bulunuyor.

Türkiye’de sürdürdüğü başarılı performansla birlikte Ekonomist’in her yıl düzenlediği Yılın İş insanları anketinde “Yılın Expat’ı” kategorisinde SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov birinci seçildi.

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