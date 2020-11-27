Doğanlar Yatırım Holding, mobilya grup şirketi Doğtaş Kelebek Grup, 2021 yılında 50 milyon TL teknoloji ve bayii-mağaza yatırımı yapmayı hedefliyor. Yıl sonu hedefini 1 milyar TL olarak revize eden grup, 2021 yılında 134 yeni mağaza açacak.

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada devlet desteğinin önemine dikkat çekerek, “Devletimiz, sene başında aldığı kararla mobilyada KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e çekerek sektöre çok önemli bir katkı yaptı. Mobilya üreticilerine nefes aldıran bu gelişmenin hemen sonrasında yaşadığımız salgın elbette bu desteğin getirisinin istenilen ölçüde alınmasına engel teşkil etti. Salgın süresinde ve sonrasında devletimiz sağladığı kredi imkanlarıyla, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla beklediğimiz desteği vermiş durumda” şeklinde konuştu.

2021 konsolide satış gelir beklentisi: 1,7 milyar TL *

2020 yılı için konsolide satış gelirinde büyüme hedefini yüzde 64-66 bandında öngördüklerini belirten Doğan, gelecek sene için beklentinin yüzde 70-75 bandında olduğunu kaydetti. Doğan, bu rakamların ülke ekonomisine en önemli katkısının istihdam alanında görüldüğünü, 2020’de mobilya grubunda 600 kişilik bir ek istihdam yaratıldığını sözlerine ekledi.

2021’de 134 mağaza açılacak *

Doğan, 2021 yılında mobilya grubu olarak yurtiçinde 93, yurtdışında 41 yeni olmak üzere toplam 134 satış noktası açılacağını kaydederek, yeni altyapı yatırımlarıyla markaların dijital alanda daha hızlı büyümesine destek vereceklerini, özellikle yatak markaları Lova için bir lansman yaparak mevcut ve yeni yatırımcılar için farklı bir döneme girileceği ifade etti. Doğan, 2021 yılının ilk aylarında pandeminin etkisinin azalacağını umduğunun, devamında yeni yatırımların artan bir ivmeyle devam edeceğine inandığının altınını çizdi.