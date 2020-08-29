Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül’e kadar sürecek. Anamur’un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak.

Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk jetlerinin NAVTEX bölgesinde 6 adet Yunan F-16’sına önleme yaptığına göre dair görüntüler paylaşılmıştı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası’ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan’a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.