Doğuş’ta imzalar 15 Şubat’ta atılacak
Doğuş Grubu’nun 2,3 milyar Euro’luk kısa vadeli borçlarının yapılandırılmasına ilişkin anlaşmanın 15 Şubat’ta imzalanması bekleniyor.
İlk iki yılda sadece faizler ödenirken borçlar altı yılda bitirilecek.
Ayrıca 150 milyon Euro’luk yeni kredi tahsis edilecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Bölgesel asgari ücret ne kadar mümkün?
Sonraki haber Sanal gerçeklikle ürün geliştirecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?