Doğuş’ta imzalar 15 Şubat’ta atılacak

Şubat 5, 2019 0 Yorum 73 Okunma
Doğuş’ta imzalar 15 Şubat’ta atılacak

Doğuş Grubu’nun 2,3 milyar Euro’luk kısa vadeli borçlarının yapılandırılmasına ilişkin anlaşmanın 15 Şubat’ta imzalanması bekleniyor.

İlk iki yılda sadece faizler ödenirken borçlar altı yılda bitirilecek.

Ayrıca 150 milyon Euro’luk yeni kredi tahsis edilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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