Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro kurları geliyor. Özellikle son dönemde dolar yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün Dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 16 Haziran 2022 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (16 HAZİRAN)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,29 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,19 altında 17,2419’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,2920’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 17,9730’dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kaybıyla 20,8630’dan satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün politika faizini 75 baz puan ile 1994’ten bu yana en yüksek hızda artırmasının ardından 104,6 seviyelerine gerilese de bugün yeniden 105,3’e yükseldi.

Avro/dolar paritesi de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) borç krizi endişelerine karşı ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştirileceğini duyurmasıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 1,0395’ten alıcı buluyor.

Analistler, para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile risk iştahının arttığını söyledi.

Döviz ve tahvil piyasalarında ise oynaklığın sürdüğüne işaret eden analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştireceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD’de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,6’nın direnç, 104,2’nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru: Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi: Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi: Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur: Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur: Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur: Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur: İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi: Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

Gelir seviyesi: Ülkenin gelir ortalaması diğer ülkelerden daha fazla olduğunda; her döviz kuru için ülkenin ithalatında da yükselme olur. Arz değişmemekle beraber kur yükselir ve bu da ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olur. Gelir düzeyi artan insanların istekleri ve zevkleri daha farklı olmaya başlayacağı için ithal mallara ilgi artar. Bu da denge kurunu değiştirmekle beraber döviz talebinin artmasına da sebep olur.

Genel fiyat seviyesinde değişmeler: Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla ithal mallara olan talep artar ve ülkenin parası da değer kaybeder. Enflasyon ve paranın değeri ters orantılıdır.

Faiz oranları: Reel faiz oranı düştüğünde ülkenin para birimi değer kaybeder ve reel faiz oranı yükseldiğinde de para birimi değer kazanır.

Sermaye hareketleri: Kısa vadede döviz kuru üzerindeki değişikliğin en önemli etkenlerinden biri sermaye hareketlilikleridir.