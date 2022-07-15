Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 17,4457’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 17,4900’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 17,5228’den, sterlin/TL yüzde 0,21 primle 20,6810’dan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesi ile dün 109,4’e kadar yükselen dolar endeksi, yeni günde 108,7 seviyesinde bulunuyor.

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