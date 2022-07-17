Rusya’da şehirleri alım gücüne göre sıralayan döner endeksinin ilk sırasında başkent Moskova bulunuyor. Şaurma (döner) endeksi meşhur McDonald’s endeksinden ilhamla geliştirilmişti.
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‘un 2GİS’in araştırmasından aktardığı habere göre Rusya genelinde şaurmanın en pahalıya satıldığı şehir 289 rubleyle (yaklaşık 86 lira) Moskova. Rosstat verileri ise şehirde ortalama maaşın 121 bin ruble olduğuna işaret ediyor.
Haberde şu bilgiler paylaşılıyor:
- Buna göre, bir Moskovalı maaşıyla 406 kişiye şaurma ısmarlama şansına sahip. Endeksin ikinci sırasında 319 porsiyonla Krasnoyark var.
- Moskova ayrıca ülke genelinde en çok şaurma satılan şehir ünvanına sahip. Bu sevilen sokak yemeğini satan restoran ve büfe sayısı 1531. St. Petersburg ise 1124 işletme ile ikinci sırada.
- Ancak internet sorguları, şaurmanın St. Petersburg’da daha popüler olduğunu gösteriyor. Buna göre, kuzey başkentinde yapılan sorguların sayısı Moskova’ya kıyasla 4 kat daha fazla.
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