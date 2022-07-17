Rusya’da şehirleri alım gücüne göre sıralayan döner endeksinin ilk sırasında başkent Moskova bulunuyor. Şaurma (döner) endeksi meşhur McDonald’s endeksinden ilhamla geliştirilmişti.

‘un 2GİS’in araştırmasından aktardığı habere göre Rusya genelinde şaurmanın en pahalıya satıldığı şehir 289 rubleyle (yaklaşık 86 lira) Moskova. Rosstat verileri ise şehirde ortalama maaşın 121 bin ruble olduğuna işaret ediyor.