Anadolu Ajansı’nın derlediği habere göre Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borçları katlanarak artıyor. 4 kulüp 2012 yılında 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti. Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.

FENERBAHÇE’NİN BORCU NE KADAR? *

AA’nın haberine göre Fenerbahçe’de Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira.

Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira.

Böylece Fenerbahçe’nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı.

BEŞİKTAŞ’IN BORCU NE KADAR? *

Beşiktaş’ın şirket borcu, KAP’a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira.

Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu.

Bu çerçevede sekiz yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş’ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.

GALATASARAY’IN BORCU NE KADAR? *

Galatasaray’da şirket borcu, KAP yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2,34 milyar lira.

Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, sarı-kırmızıların dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı.

Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan sarı-kırmızılı ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.

TRABZONSPOR’UN BORCU NE KADAR? *

Trabzonspor’da diğer kulüplerin aksine tüm borçlar KAP’a bildiriliyor.

Son bildirime göre de bordo-mavili kulübün ağustos ayı itibarıyla toplam borcu 1,25 milyar lira.

Bordo-mavili ekibin 2012 yılındaki toplam borcu ise 178 milyon liraydı.