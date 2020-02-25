 Dosso Dossi’de hedef yeni fuarlarla büyümek - Ekonomist

Dosso Dossi’de hedef yeni fuarlarla büyümek

Şubat 25, 2020 0 Yorum 110 Okunma
Dosso Dossi’de hedef yeni fuarlarla büyümek

300 işletmenin ürünlerini satan toptan ticaret markası Dosso Dossi’nin İstanbul Laleli’de dört tane çok katlı, kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı mağazaları var.

Çok katlı mağazacılığa katkı sağlaması için fuarcılık çalışmalarına başlayan ve Antalya’da düzenlediği Dosso Dossi Fashion Show’a getirdiği dünyaca ünlü mankenlerle adından söz ettiren Dosso Dossi, Türkiye’deki fuar zincirini büyütmeyi hedefliyor.

Ocak ayında bunun ilk halkası olarak Bursa Uludağ’da yapılan fuara çoğunluğu Rus 5 bin kişiyi getirmeyi başaran Dosso Dossi’nin hedefinde İstanbul var.

Şirket, İstanbul’un ardından yurtdışında da fuarlar düzenlemeyi planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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