Merkezi New York’ta bulunan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Afet Kalkınma Enstitüsü’nden (DRI) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan ekonomiler kademeli olarak önlemlerin gevşetilmesi yönünde adımlar atarken, bazı işletmelerin değişen koşullara ayak uyduramayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede yiyecek alışverişi yapmak, sinema filmi izlemek, şirket toplantısı yapmak gibi pek çok aktivitenin internet üzerinden yapıldığı, içerisinden geçilen dönemin tüketici alışkanlıklarını da değiştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun açıklamasında, “Bir işletmeyi yeniden açmak kapatmaktan daha zordur. Ekonomiler yeniden faaliyete geçtiğinde, her şey eski haline dönmeyecek. Şu anda yaratıcı ve faydalı olmayı beceremeyen işletmeler, koronavirüs salgını sonrasındaki ortamda zorlanacaklar.” ifadelerine yer verildi. (AA)