DSÖ Sözcüsü Harris, “Kovid-19’a karşı 100’den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
DSÖ Sözcüsü Harris, “Kovid-19’a karşı 100’den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
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