Lojistik sektöründe, kara, deniz, hava ve demiryolu taşımalarında Danimarka merkezli olan DSV, ağır kargo alanında yeni hizmetini devreye soktu.

Türkiye e-ticaretinde çok önemli bir yenilik başlatan DSV, Türkiye’deki şirketlerin e-ticaret kanalıyla sattıkları ürünlerini, önce Avrupa’ya sonra da diğer coğrafyalara vergileri ödenmiş bir şekilde taşıyacak.

Tüketiciye ulaşırken bütün lojistik hizmetleri tek elden sunduklarını aktaran DSV Genel Müdürü Ozan Önder şunları anlatıyor: “DSV olarak, Avrupa’da yüz bine yakın kamyonetimizle beraber B2B ve B2C taşımacılık yapıyoruz.

Yeni hizmetimizle, Türkiye e- ticaretini için çok önemli bir adım attık. Avrupa içindeki dağıtım organizasyonumuzla, Türk ihracatçıları e- ticaret kanalında üç kilogram üzerinde, üç yüz kilograma kadar sattıkları ürünleri çok daha uygun maliyetlerle sanki Avrupa’daymış gibi satmalarına olanak sunuyoruz.”