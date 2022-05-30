Mobilya sektöründe orta gelir grubunu hedefleyen ve ‘Düğün Paketçisi’ olarak adını duyuran Modalife, bu yıl itibarıyla yurtdışı açılımına başlayacak. Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, “2022 ciro hedefimiz 1,5 milyar TL” diyor.

15-28 Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Kırıkkale’de beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak 1965 yılında dünyaya gelen Özcan Tonga, ev hanımı bir annenin ve esnaf bir babanın evladı. Babası ve çevresinde ticaret ile uğraşan insanları kendine rol model alarak 1989 yılında üç arkadaşıyla birlikte ticaret hayatına atılan Özcan Tonga, perakende elektrik malzemeleri satışından tatmin olmuyor ve 1995 yılında kardeşleriyle birlikte az bir sermaye ile mobilya üretim yolculuğuna çıkıyor.

Ankara’daki küçük atölyede 20 kişilik bir ekip ile kanepe üretimine başlıyor. Orta gelir grubunu hedefliyor. Bu stratejisini zaman içinde de değiştirmiyor. 2005 yılından itibaren mağazalaş-maya hız veriyor ve sektörde ‘Düğün Paketçisi’ olarak yer ediniyor.

BÜYÜK MAĞAZALARA AĞIRLIK VERECEK

Bugün gelinen noktada Kırıkkale’deki ürettiği mobilyaları; mağazaları ve online mağazası aracılığıyla tüketicilerle buluşturduklarını belirten Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, “Türkiye genelinde 140’tan

fazla mağazamız var.

2021 yılını pandemi koşullarının iş kapasitemiz üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen yılı 659 milyon TL ciro ile kapama başarısı gösterdik. 2022 ciro hedefimiz ise 1,5 milyar TL düzeyinde” diyor.

2022 yılında, yaklaşık 20 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Baş-

kanı Özcan Tonga, “Mağaza portföyümüzü genişletirken, tüketiciye konforlu alışveriş olanağı sunan büyük metrekareli mağazalara ağırlık vermeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, küçük metrekareli mağazalarımızdan bazılarını kapatıp yerlerine büyük metrekareli mağazalar açmak da planlarımız arasında yer alıyor” diyor.

260 BİN KOLTUK ÜRETİYOR

Modalife; oturma gruplarından yemek odalarına, yatak odası takımlarından genç odalarına, çok amaçlı dolaplardan sehpalara kadar bir evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan ürünleri, uluslararası kalite standartlarında üretiyor.

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Özcan Tonga, şöyle devam ediyor: “Bu ihtiyaç ve beklentileri kalite, tasarım ve konforun herkes için erişilebilir halini sunma azmimizle karşılıyoruz. Yeni bir aile hayatına ilk adımı atan çiftlerin beğeni ve bütçelerine uygun ürünlerimizle sektöre ve ülkemize ‘Düğün Paketçisi’ kavramını kazandırdık.”

Modalife çatı markasının yanı sıra Mobetto markasıyla pratik mobilya ve genç odası, Moda-med markasıyla yatak ve yatak odası ürünleri sunan şirketin bir diğer markası ise Sandalie. Bu marka altında her 10 saniyede bir sandalye üretim kapasitesiyle, farklı kullanım amaçları için yeni nesil sandalyeler üretiyor.

Bunların yanı sıra yılda 2 milyon metrekare panel işleme kapasitesine sahip olan Modalife, yılda 260 bin koltuk üretimi ile bu alandan da hızla büyüyor. Sektör dışı yatırım düşünceleri olmadığını söyleyen Özcan Tonga, “İlerleyen zamanlarda ev ve yaşam konseptinin devamı olan halı, aksesuar, beyaz eşya, elektrikli küçük ev aletlerini de bünyemize katmak istiyoruz” diyor.

18 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Grup önümüzdeki dönemde yurtdışına da açılmayı planlıyor. 20 bölge müdürlüğü ile Avrupa’da mağaza-laşmayı ve ürünleri dünyanın her yerine pazarlamayı hedefliyor.

Bunun için önemli bir adım attıklarını ve ilk aşamada ağustos ayında Almanya’da bir bölge müdürlüğü açacaklarını ifade eden Özcan Tonga, “Önümüzdeki beş yılda yurtdışında 25 mağaza açmayı planlıyoruz.

Hedef ülkelerimiz ise Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Danimarka, Avusturya, Çekya, Romanya ve Bulgaristan olacak” diyor. Tonga, yurtdışı, satışların kademeli bir şekilde ciroda artan pay almasını hedeflediklerini kaydediyor.

10 kişilik bir AR-GE ekibi bulunan şirket, cirosunun yüzde 1’ini AR-GE’ye ayırıyor. Modalife’ın doğaya atık olacak plastiklerden mobilya üretimi gerçekleştirdiğini de söyleyen Özcan Tonga, şunları anlatıyor: “Modalife sürdürülebilir bir gelecek için sanayide sıfır atık konusunda sektöründe öncü kuruluşlar arasında yer alıyor.

18 milyon dolar tutarında yatırımla, Modalife Plastik fabrikamız bünyesinde 2021 yılında hayata geçen geri dönüşüm tesisimizde her gün, 32 ton plastik atık hammaddeye dönüştürülüyor; doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.”

“ENERJİ VE PETROL TASARRUFU SAĞLIYORUZ”

“Geri dönüşüm tesisimiz, yıllık bazda yaklaşık 60 bin ailenin ihtiyacına eşdeğer enerji ve yaklaşık 39 bin varile eşdeğer petrol tasarrufu ile doğanın korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir ton plastik geri dönüşümüyle, 14 bin kilowatt saat enerji ve 528 litre petrol tasarrufu elde ediliyor.

Dört kişilik bir ailenin enerji tüketimi aylık 230, yıllık 2 bin 760 kilowatt saat olarak hesaplanıyor. Modalife plastik geri dönüşüm tesisimiz, her gün yaklaşık 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer 450 bin kilowatt saat enerji tasarrufu sağlıyor.”

DOĞAYA 12 STADYUM BÜYÜKLÜĞÜNDE KATKI

“Modalife plastik fabrikasında, geri dönüşümle elde edilen plastik hammaddeyle oturma grupları, masalar, baza ayakları, kanepe ayakları, sehpa ayakları, kanepe köşe koruyucular, sandalye sırtları, sandalye ayakları, plastik bağlantı elemanları ve çeşitli sandalye üretimi gerçekleşiyor.

Üretimde ahşap sandalyelerin muadili konumunda bulunan plastik sandalyelere ağırlık veriliyor. Bir ağaçtan, yaklaşık 30 adet orta boyutta ahşap sandalye üretilebiliyor. Modalife plastik fabrikasında geri dönüşümlü malzemeden gerçekleştirilen günlük bin 200 adet plastik sandalye ile günde 40, yıllık bazda ise yaklaşık 12 futbol stadyumu büyüklüğündeki alan kadar ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.”