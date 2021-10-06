Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 8,5’e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 3’e ve 2023 beklentisini yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürdü.

Dünya Bankası aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için 2021, 2022 ve 2023 yılları GSYH büyüme tahminlerini revize etti.

Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini yüzde 5,0’dan yüzde 8,5’e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 3,0’a ve 2023 beklentisini yüzde 4,5’ten yüzde 4,0’a düşürdü.

Polonya için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,8’den yüzde 4,5’e çıkaran Dünya Bankası, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4,5’den yüzde 4,7’ye çıkardı ve 2023 tahminini yüzde 3,9’dan yüzde 3,4’e indirdi.

Romanya ekonomisi için 2021 ve 202 büyüme taminlerini yüzde 6,0 ve yüzde 4,5’ten yüzde 7,3 ve ylüzde 4,8’e çıkarırken, 2023 tahminini yüzde 3.9 olarak korudu.

Kazakistan için 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,2’den yüzde 3,5’e yükselten Dünya Bankası, 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini yüzde 3,7 ve yaüzde 4,8 olarak sürdürdü. (Foreks)