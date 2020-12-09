İspanyol basınından As gazetesi, “Irkçılığa son verin” manşetiyle öne çıkarttığı haberinde eylemi gerçekleştiren Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Romanya’da 2007 yılında ikinci lig hakemi olarak görev alan Coltescu’nun FIFA tarafından aynı yıl üçüncü lige düşürülmesine rağmen bir yıl sonra ülkede birinci lig maçlarına atanmaya başlandığı ve kariyeri boyunca yönettiği maçlarda tartışmaların odağında kaldığı vurgulandı. Rumen hakemin bu sezon sadece Petrocub ile Backa Topola arasında UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçında görev aldığından bahsedilen haberde, Romanya 1. Futbol Ligi’nde 23 Kasım’da Gaz Metan Medias ile Steaua Bükreş arasında oynanan karşılaşmada Coltescu’nun verdiği kararlarla tartışmalara yol açtığı da ifade edildi.

Futbolcuların sahayı terk etmesine ve maçın ertelenmesine yol açan konuşmaları deşifre eden Marca, PSG’li futbolculardan Kylian Mbappe ve Neymar’ın da Medipol Başakşehir’in tepkisine destek verdiğini vurguladı.