Dünya Sağlık Örgütü, cuma günü yaptığı açıklamada 11 ülkeden rapor edilen 80 maymun çiçeği (Monkeypox) vakasını doğruladı. 50 vaka ise araştırılıyor. DSÖ’ye göre, vakalar dikkat çekici çünkü virüsün endemik olmadığı ülkelerde meydana geliyorlar. Önümüzdeki günlerde daha fazla vaka rapor edilebilir.

Ajans, “DSÖ, etkilenebilecek insanları bulmak, desteklemek ve hastalığın nasıl yönetileceği konusunda rehberlik sağlamak için ülkelerle birlikte çalışıyor” dedi.

İSRAİL’DE DE VAKA GÖRÜLDÜ

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın, “ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada’da tespit edilmişti. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Monkeypox, WHO’ya göre genellikle virüsü taşıyan hayvanların yaşadığı Orta ve Batı Afrika yağmur ormanlarında bulunur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre çiçek hastalığı ile aynı aileden bir virüsün neden olduğu bir hastalık ancak o kadar şiddetli geçmiyor. Bununla birlikte, CDC’ye göre, maymun çiçeği, Afrika’daki gözlemlere dayanarak hastalığa yakalanan 10 kişiden 1′inde ölümle sonuçlanabilir.

WHO ve CDC’ye göre , Afrika’daki gözlemsel çalışmalara dayalı olarak çiçek hastalığı aşısı, maymun çiçek hastalığını önlemede %85 etkili.