Dünyanın en büyük turizm firmalarından TUI, yıllık 3 milyar euroluk zarara uğradığını ve rezervasyonların 2022’ye kadar normale dönmeyeceğini bildirdi.

Dünya genelinde turizm turları düzenleyen TUI, 2019-2020 mali yılında koronavirüs nedeniyle 3 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.

Bu dönemde şirketin toplam cirosunun yüzde 58 düşüşle 7,9 milyar euroya düştüğünü açıklayan TUI, kış sezonunda normal kapasitesinin yalnızca yüzde 20’sini kullanacağını ifade etti.

2021 sezonu için toplam kapasitesinin yüzde 80’ini kullanmayı umut ettiğini açıklayan TUI, gelecekte uygulanacak seyahat kısıtlamaları belirginleştikçe kapasitesini esneteceğini söyledi.

The Guardian’ın haberine göre; TUI CEO’su Fritz Joussen, 2021’in turizm için geçiş yılı olacağını, korona salgını öncesine 2022’de dönülebileceğini ifade etti.

Joussen ayrıca korona salgınının grubun bütün alanlarında işlerin dijitalleşmesini daha da hızlandırdığını, bu durumun devam edeceğini söyledi ve “Yıl başından itibaren aşı olma ihtimali 2021’de yaz tatili talebini önemli ölçüde artıracak” dedi.

Öte yandan 2020/21 kışı için bütün destinasyonlar için yapılmış toplam rezervasyonların önceki yılın yüzde 82 altında olduğu belirtiliyor.