Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld’ün iflas etmek üzere olduğuna dair endişelerin artmasıyla Cineworld’ün hisseleri cuma günü %50’tan fazla düştü.

BBC’nin haberine göre İngiltere’deki Picturehouse zincirinin de sahibi olan şirket 5 milyar dolarlık borcun altında mücadele ediyor. Diğer sinema zincirleri gibi Cineworld de salgından çok etkilendi.

Cineworld kısa süre önce Covid sonrası müşteri seviyelerinin beklenenden düşük olduğu yönünde bir açıklama yaptı.

Wall Street Journal ise Cineworld’ün iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığını ve bunun hisse fiyatının düşmesine neden olduğu iddiasını duyurdu.

BBC’nin haberine göre Cineworld, en son Bond filmi Top Gun: Maverick ve Thor: Love And Thunder gibi gişe rekorları kıran filmlerin Covid kısıtlamalarından sonra izleyicileri salonlara çekmesini ummuştu. Ancak bu haftanın başlarında yapılan bir açıklamada, talebin salonların açıldığı Nisan 2021’den bu yana kademeli olarak iyileşmesine rağmen yine de beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

Sıkıntının ise sınırlı film listesinden kaynaklandığı vurgulandı.

Cineworld 10 ülkede faaliyet gösteriyor, 28 binden fazla kişiyi istihdam ediyor

BBC’ye konuşan Hargreaves Lansdown’da kıdemli yatırım ve pazar analisti Susannah Streeter, Cineworld’ün “muazzam borçlarını geri ödemeye yardımcı olmak için yeterince sinemaseveri geri çekmeyi başaramadığını” söyledi. Streeter, “Önce casusların, sonra süper kahramanların, ardından savaş pilotlarının” umut olduğunu ancak bu filmlerin de gidişatı tersine çevirmek için yetmediğini belirtti.

Cineworld’de eski bir direktör olan Peter Williams ise sinema bilet fiyatlarının “çok düşük” olduğunu düşündüğünü söyledi. Williams, Cineworld’ün büyük bir yeniden yapılanmayla karşı karşıya kalması muhtemel olsa da, bunun “uygulanabilir bir iş” olarak ortaya çıkacağına inanıyor. Çünkü, “Bu büyük bir iş ve insanlar hala dışarı çıkıp sinemaya gitmek istiyor” diyor.

Sinema endüstrisi, pek çok sinema salonunun uzun süre kapalı kaldığı pandemi döneminin en kötü etkilenen sektörlerden biriydi.

ZORLUK NE?

Steven McIntosh ise BBC’ye yaptığı analizde Jurassic World Dominion, Top Gun: Maverick, Doctor Strange, Elvis ve Minions: The Rise of Gru gibi Covid sonrası seyirciyi salonlara çeken yapımlara atıfta bulunuyor. Ancak Cineworld’ün sahibinin, bunun hala sektörü ayakta tutacak yeterlilikte olmadığını, Hollywood’un pandemi öncesi bir yaz için tipik olandan daha az filme imza attığını söylüyor.

Bu yılki toplam gişe hasılatı, 2019’daki aynı döneme göre %32 düştü.

McIntosh’a göre film sayısı da tek faktör değil. Çünkü, akış hizmetleri de sinemalar için uzun süredir bir tehdit ve içerik savaşı daha da agresif hale gelmiş durumda.

Ve sinemalar, izleyiciyi salona çekmek için daha fazla mücadele etmek zorunda.