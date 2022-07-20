Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu var... (Fotoğraf: Arşiv) İlan.gov.tr'de yer alan bilgiler şöyle: Kültür ve Turizm Bakanlığı...Daha fazla oku
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı...
İngiltere’de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office)...
Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro...
Giyim devi H&M Rusya'dan tamamen çıkacağını açıkladı. Ünlü marka stoklar tükenene kadar geçici olarak mağazaları açacak. H&M, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın