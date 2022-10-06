Baltık Denizi’nin 40 metre altına inen dünyanın en uzun su altı tüneli, 2029’da açıldığında iki ülke arasındaki yolculuk sürelerini kısaltarak Danimarka ve Almanya’yı birbirine bağlayacak.

Fehmarnbelt Tüneli’nde 2020’de inşaat başladı. Danimarka’da projeden sorumlu devlete ait şirket Femern A/S’nin CEO’su Henrik Vincentsen, “2024’ün başında ilk tünel elementini suya indirmeye hazır olmalıyız” diyor.

18 kilometre uzunluğunda olacak tünel, 7 milyar euroyu aşan inşaat bütçesiyle Avrupa’nın en büyük altyapı projelerinden biri.

Tünel, Almanya’nın Fehmarn adası ile Danimarka’nın Lolland adası arasındaki bir boğaz olan Fehmarn Kuşağı boyunca inşa edilecek ve her yıl milyonlarca yolcu taşıyan mevcut feribot seferlerine bir alternatif olarak tasarlanacak.

Geçişin şimdi feribotla 45 dakika sürdüğü yerde, proje sonrası geçiş trenle 7 dakika ve arabayla 10 dakika sürecek.