“Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı” olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649’u mühendis 5 bin kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa’nın Gemlik ve Kocaeli’nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.