Son dakika haberi…Türkiye’nin arabuluculuğu ile Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı. Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde gerçekleşen zirveden çıkacak kararlara çevrildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye’de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Kritik zirve başladı
İkili görüşmelerin ardından Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Krizin başladığı günden bu yana yapılan en üst düzey zirveden ilk kare paylaşıldı.
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