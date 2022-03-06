CNN’nin haberine göre Ukrayna’daki Airbnb ev sahiplerine, dünyanın her yerinden ve aslında ziyaret etme planı olmayan insanlardan rezervasyonlar geliyor. Bu durumun nedeni sosyal medyada, kuşatma altında desteğe ihtiyacı olan Ukraynalılara para aktarmak için bulunan bir yöntem olması.

Sosyal medyada paylaşılan fikir ivme kazandı. Bir Airbnb sözcüsüne göre, 2 Mart ve 3 Mart tarihlerinde dünyanın dört bir yanından insanlar Ukrayna’da 61.000’den fazla gece rezervasyonu yaptı. Sözcü, bu gecelerin yarısından fazlasının Amerikalılar tarafından rezerve edildiğini söyledi.

Kiev’de kiralık dairesinde yaşayan 36 yaşındaki Bondarenko CNN’e verdiği demeçte, “Bugün 10’dan fazla rezervasyon geldi. Bu şaşırtıcıydı. Birçok akraba ve arkadaşıma bu parayı şu anda ihtiyacı olan insanlarımıza yardım etmek için kullanmayı planlıyorum” dedi.

Kampanyanın organizatörleri insanları dairelerin şirketler tarafından değil bireyler tarafından işletildiğinden emin olmaya çağırıyor.

Yaşanan durumla ilgili uyarı da var. Çünkü dolandırıcılar bu durumdan yararlanmak için sahte Airbnb hesapları da oluşturabilir ve “Kiralama rezervasyonu yapanların, kaydı dikkatlice incelemeleri ve ev sahibinin meşru olduğundan emin olmak için yorumları okumaları önerilir” deniliyor.

Airbnb sözcüsü Haven Thorn Ukraynalıları ağırlayarak veya onların çabalarına bağışta bulunarak yardım etmek isteyenlerden daha fazla bilgi için Airbnb’nin web sitesini ziyaret etmelerini istedi.