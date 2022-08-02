ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Malezya’ya geldi. Pelosi’nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, dört Asya ülkesine yapacağı resmi ziyaretler kapsamında sıkı güvenlik önlemleri altında Subang bölgesindeki Kraliyet Malezya Hava Kuvvetleri (RMAF) Üssü’ne indi.

Pelosi ve heyeti, Malezya Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) Başkan Yardımcısı Rashid Hasnon ve ABD’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Brian D. McFeeters tarafından karşılandı.

Hint-Pasifik ziyaretinin ikinci durağı Malezya’da temaslarda bulunacak Pelosi’nin, Tayvan’ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Pelosi’nin, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dört Asya ülkesine yapılacak resmi ziyaretler

Daha önce yapılan açıklamada, Pelosi’nin beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Tayvan gerilimi

Açıklamada, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’a yapılacağı öne sürülen ziyarete ilişkin bilgi verilmemişti.

Çin, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etmişti. Amerikan televizyon kanalı CNN de Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.

Ziyarette Pelosi’ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi Üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Andy Kim’in eşlik ettiği bildirildi.