The Ekonomist tarafından hazırlanan listeye göre yaşamak için en pahalı şehir Tel Aviv, en ucuz şehir Şam seçildi.

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) tarafından hazırlanan listeye göre Tel Aviv son 12 ayda beş sıra yükseldi. İkinci sırada aynı puanla Paris ve Singapur var. Üçüncü sırada ise Zürih yer alıyor. Londra yıllık sıralamada üç basamak yükselerek 17. sıraya yükseldi.

Tel Aviv’in tablodaki yükselişi kısmen ulusal para birimi şekelin dolar karşısındaki gücünün yanı sıra ulaşım ve yiyecek fiyatlarındaki artışlardan kaynaklandı. Habere göre Tel Aviv, alkol ve ulaşım için en pahalı ikinci şehir, kişisel bakım için beşinci ve eğlence için altıncı sırada yer aldı.

Küresel ekonomisinin bu yıl pandemi kaynaklı karantinaların dur-kalk etkisinden kurtulurken alt üst olması sıralamalarda büyük değişikliklere yol açtı.

EIU’dan Upasana Dutt, “Benzin fiyatlarındaki artışın özellikle keskin olmasının bu yılki endeksteki etkiyi açıkça görebiliyoruz” dedi.

Bu yıl sıralamaya 40 yeni şehir eklendi. İskoçya’nın başkenti Edinburgh, Auckland ve Minneapolis gibi yüksek yaşam maliyetine sahip şehirlerle eşit olarak 27. sırada yer aldı. Diğer iki yeni şehir -Stuttgart ve San Diego – ilk 50’ye girdi. Roma, özellikle yiyecek ve giyim fiyatlarındaki keskin düşüşle 16 basamak inerek 48. sıraya geriledi. Tahran, ABD yaptırımlarının yeniden uygulanmasının ardından mal kıtlığı ve artan ithalat fiyatları sayesinde 50 basamak sıçrayarak 29. sıraya yükseldi.

YAŞAMAK İÇİN EN UCUZ ŞEHİR ŞAM

Şam, yaşamak için dünyanın en ucuz şehri seçildi, onu Libya’daki Trablus ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent izledi.

Genel olarak, sıralamanın zirvesinde hala Avrupa ve gelişmiş Asya şehirleri hakimken, Kuzey Amerika ve Çin şehirleri nispeten makul fiyatlı olmaya devam ediyor. En ucuz şehirler çoğunlukla Orta Doğu ve Afrika’da veya Asya’nın daha fakir bölgelerinde. Şam (Suriye), dünyanın yaşamak için en ucuz şehri olarak yerini korudu.

EN PAHALI 10 ŞEHİR

1- Tel Aviv, İsrail

2 -Paris, Fransa ve Singapur

3- Zürih, İsviçre

4- Hong Kong

5 – New York, ABD

6 – Cenevre, İsviçre

7- Kopenhag, Danimark

8- Los Angeles, ABD

9- Osaka, Japonya

EN UCUZ 10 ŞEHİR

1- Şam Suriye

2- Trablus Libya

3- Taşkent, Özbekistan

4- Tunus, Tunus

5- Almatı, Kazakistan

6- Karaçi, Pakistan

7- Ahmedabad, Hindistan

8- Cezayir, Cezayir

9- Buenos Aires, Arjantin

10- Lusaka, Zambiya