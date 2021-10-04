ORKA Banyo, yeni dönemde yurtdışı hedeflerini büyüttü. İhracat odaklı üretime geçtiklerini kaydeden ORKA Banyo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz, “2022’de 100 ülkeye ihracat yapmayı ve 2025’te 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefe koyduk” diyor.

19 Eylül – 02 Ekim 2021 tarihli sayıdan

İnşaat malzemeleri satışı amacıyla 1992 yılında kurulan ORKA Banyo, 2003 yılında Zeytinburnu’nda 4 bin metrerake alanda banyo mobilyası üretimine başladı. Türkiye’nin ilk demonte banyo dolaplarını üreten şirket, bugün Düzce’de 100 bin metrekare açık alan içinde 40 bin metrekarelik kapalı alanda üretim gerçekleştiriyor.

Pandemi döneminde 85 ülkeye ihracat yapan ORKA Banyo, pandemi sonrası dönem için ise ihracat odaklı büyüme stratejisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şirketi, aynı zamanda karı-koca olan Ömer ve Nalan Yılmaz yönetiyor. Yönetim kurulu başkanlığını Ömer Yılmaz’ın, genel müdürlük görevini ise Nalan Yılmaz’ın üstlendiği ORKA Banyo, ihracatını 2022’de 100 ülkeye çıkarmayı hedefliyor.

ABD’DE ŞİRKET KURACAK

Yakın gelecekte ABD’de bir şirket kurmak ve Amerika pazarına girmek için de hazırlıklara başladıklarını anlatan Ömer Yılmaz, bu yıl 45 milyon TL yatırımla üretim kapasitelerini yüzde 40 artırarak yıllık 750 bin adetlik üretime ulaştıklarını belirtiyor.

Yılmaz, “2021 yılını yüzde 48 büyüme ile 185 milyon TL’lik ciroyla kapayacağız. İhracatın ağırlığını artırarak, 2025’te 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

ÇEVRECİ ÜRETİM

ORKA Banyo, banyo mobilyası üretimine ayrılan metrekare, entegre sistem ve üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer alıyor. Şirket, her yıl ortalama yüzde 25 büyüme gerçekleştiriyor.

Son 10 yılda Düzce’de bulunan fabrikasına 100 milyon TL yatırım yapan şirket, her yıl cirosunun en az yüzde 10’unu yatırıma dönüştürüyor.

Fabrikada üretim yatırımlarının yanında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevreci üretim yaklaşımı ile hareket ettiklerini ifade eden Ömer Yılmaz, şunları anlatıyor: “Yatırımlarımızın en önemli parçalarından biri çevreci üretim teknolojileri.

Üretimde kullandığımız malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasına özen gösteriyoruz. Uluslararası platformda “Yeşil Mutabakat” çerçevesinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz.”

“İHRACATIN PAYINI YÜZDE 50’YE ÇIKARACAĞIZ”

Üretiminin yüzde 40’ını ihraç eden ORKA Banyo, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı amaçlıyor. ORKA Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, güçlü oldukları pazarlar arasında Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Balkan Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, İngiltere, Malta, Slovakya, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Fas ve Cezayir’in yer aldığını söylüyor.

Toplam ihracatlarının yüzde 65’ini Avrupa’ya, yüzde 12’sini Ortadoğu’ya, yüzde 13’ünü Afrika’ya ve yüzde 8’ini Asya pazarına gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, “2022 yılı itibarıyla Kuzey Amerika kıtası, Büyük Britanya, Afrika ülkeleri, Rusya pazarlarında da ihracatımızı artıracağız. 2022 yılında ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını 100’e çıkaracağız” diye konuşuyor.