Firmaların ve gönüllülerin kullanmadıkları telefon, tablet, kulaklık, bilgisayar ve benzeri elektronik atıkları sivil toplum kuruluşları (STK) için bağışa dönüştüren bir teknoloji girişimi olan E-Atık Paylaş, topluma elektronik atık geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefliyor. E-Atık Paylaş Kurucusu Ahmet Yılmaz, “Proje, kar amacı gütmüyor. Komisyon ya da benzeri herhangi bir gelir sağlamayan E-Atık Paylaş projesi tamamen gönüllü ekiplerin iyilik paylaşma motivasyonuyla devam ediyor” diyor.

E-Atık Paylaş firmaların ve gönüllülerin kullanmadıkları telefon, tablet, kulaklık, bilgisayar ve benzeri elektronik atıkları sivil toplum kuruluşları (STK) için bağışa dönüştüren bir teknoloji girişimi. Geliştirdikleri bu projeyle birlikte elektronik atıkların hem dünya için oluşturduğu zararları azaltmayı hem de STK’lar için bağış haline dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten E-Atık Paylaş Kurucusu Ahmet Yılmaz, “E-Atık Paylaş, elektronik atık geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bu proje kapsamında evinde ve iş yerinde elektronik atıkları olanlar belirledikleri STK’lardan herhangi birine kolayca bağış yapabilecekler. Böylece sıfır atık ve döngüsel ekonomi bilincinin yaygınlaşması, karbon ayak izinin azaltılması sağlanacak” diyor.

Küresel ısınmayla ilgili sorunlarla mücadele etmek için temel unsurlardan biri de karbon ayak izinin azaltılması. Dünya üzerindeki faaliyetlerin çoğu karbon salımına neden oluyor. Elektronik atıkların da karbon salımı oldukça fazla. Dünya atmosferine ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla geliştirilen E-Atık Paylaş projesiyle birlikte karbon ayak izini azaltarak ve geri dönüşüm bilincinin artmasını sağlayarak STK’lara bağış dönüşmesi sağlanıyor.

Projenin, kar amacı gütmediğine vurgu yapan Ahmet Yılmaz, “Komisyon ya da benzeri herhangi bir gelir sağlamayan E-Atık Paylaş projesi tamamen gönüllü ekiplerin iyilik paylaşma motivasyonuyla devam ediyor” diye ekliyor.

E-Atık Paylaş Projesine Nasıl Katılırım?

Evinizde ya da iş yerinizde bulunan elektronik atıklarınızı www.eatikpaylas.org girerek STK’lara destek olabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor;

* www.eatikpaylas.org web sitesine girerek sizden istenen isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numaranız, il ve ilçeniz, bağış yapmak istediğiniz STK ve son olarak bağış yaptığınız elektronik atığın türünü ve teslim noktasını seçerek bir sonraki adıma geçmek.

*Daha sonraki sayfada size özel verilen kodla birlikte en yakın teslim noktasına giderek elektronik atığınızı tamamen ücretsiz bir şekilde bağışlayabilirsiniz.

*Yaptığınız bağış sonrası bir teşekkür sertifikasına sahip olacaksınız.