E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, teknolojik akımlar ve iş yaşamındaki dijitalleşmeye uyum sağlamayan, sisteme ayak uyduramayan firmaların uluslararası pazarda kendilerine yer bulamayacaklarını kaydetti. Bu teknolojik dönüşümde e-ticaret ve e-ihracat’ın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini ifade etti.

Fiziki alışverişin ABD ve Uzakdoğu kökenli uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden dijital ortamda alım satıma döndüğünü belirten Mert Tanciğer, ticaretini bu şekilde sürdüren her sektörden firmaların dünyada oluşmaya başlayan pazarda yerini alabileceğini vurguladı. E-ihracat’ın Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payının oldukça düşük olduğunu ifade eden Tanciğer, “Amerika, Çin, Japonya, Almanya gibi bu sektörün büyük pasta dilimlerine sahip olan ülkelerin oldukça gerisindeyiz. Yunanistan’da bile ihracatın yüzde 16’sı e-ticaret’ten oluşuyor” dedi.

Payı yüzde 1 bile değil *

Çin’in dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu vurgulayan Mert Tanciğer, “Çin’in 2019’da dünya genelinde yaptığı ihracat 2.5 trilyon dolar civarındaydı. Bu rakamın yüzde 25’ini e-ihracat’le sağladı. Amerika’da ise 1 trilyon 650 milyar dolarlık ihracatın yüzde 15 gibi bir kısmını e-ihracat. Almanya’nın geçtiğimiz yıl dünya geneline yaptığı ihracat 1 trilyon 500 milyon dolar. Bu paranın yüzde 15’i e-ihracattan. Türkiye’nin 2019’da dünya geneline ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar olurken, e-ihracat’ın bunun içindeki pay yüzde 1 bile değil” şeklinde konuştu.

E-ihracat üniversitesi kuracak *

Türkiye’nin dünya e-ticaret pastasından daha fazla pay alması için ‘E-İhracat Türkiye’ adında bir birlik ve Amzhints adında bir şirketi 2 yıl önce hayata geçirdiklerini ifade eden Tanciğer, “Hedefimiz Türkiye’de bulunan ve ihracat yapan firmalara e- ticaret ve e-ihracat konularında danışmanlık hizmeti vermekti. Bunu da çok kısa bir süre içerinde başardık. Türkiye’nin en kurumsal önde gelen firmalarını müşterilerimiz arasına ekledik. Halen Türkiye ve bölgenin en büyük firmalar ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer hedeflerinin ise e-ticaret ve e-ihracat eğitimi veren bir üniversite kurmak olduğuna değinen Mert Tanciğer, “Büyük firmalar ile anlaşarak öğrencilerin eğitim alırken aynı zamanda bu firmalarda tecrübe kazanmasını sağlamak istiyorum. Bunun içinde gerekli araştırmalara şimdiden başladık” dedi.

E-İhracat Türk şirketlere ne gibi hizmetler sağlıyor? *

1- Amazon.com ve bütün dünyadaki Amazon pazaryerlerini, Çin ve Japonya dahil hedef sektördeki bütün datayı ve rakamları sağlayabiliyor.

2- Alibaba.com üzerinden toptan satışlar için rehberlik hizmeti ve yurtdışındaki ulaşılamayan ihalelere katılım sağlanması gibi destekler var.

3- Amazon ve dünya çapındaki online pazaryerlerine ürün satışı yapılmasını sağlıyor.

4- Türkiye’deki en iyi pazaryerlerinde en iyi satışları yaptırmak için strateji belirliyor.

5- Web sitesi geliştirme ve satış arttırma taktikleri gibi hizmetleri var.

6- Yurtdışında şirket kurmak isteyenlere yol haritası çiziyor.

7- Hedef ülkelere ait analiz, istatistik, raporlar düzenliyor. Verdiği her hizmet yüzde 60 devlet destekli.