Jolly Joker yurtdışına açılıyor.Konseptlerini Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerine taşıyacaklarını söyleyen Jolly Joker Genel Müdürü Can Aydoğdu, ilk etapta Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye açılmayı hedefliyor.

İstanbul’da 2008 yılında müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adreslerinden Jolly Joker, geçen 14 yıl içinde kültür alanlarını genişleterek 10 şehirde 19 farklı mekanla faaliyet gösteren bir markaya dönüştü.

Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Jolly Joker, 2021’i ‘yatırımların yılı’ olarak ilan ederek, yıl içindeki planlamalarını hızlıca hayata geçirdi.

Müzik, sohbet ve dünya lezzetlerini bir araya getiren yeni nesil pub konsepti ile JJ Pub’lar’ın yanı sıra Jolly Joker’in ilk yemekli konsepti Jolly Joker Private, CVK Park Bosphorus Hotel terasında açıldı.

2022’nin ilk çeyreğinde ise 3 bin 500 kapasitesi ile tiyatrodan yerli yabancı konserlere ve birçok disipline ev sahipliği yapacak Jolly Joker Arena, Ataşehir Watergarden’da açıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.