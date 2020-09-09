Trambolin parkı markası Flyzone’u 2020 sonunda beş şubeye çıkartmayı hedefleyen CRM Group, illüzyon müzesi kurmaya hazırlanıyor.

CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “2023’e kadar iki markada hedefimiz 20 noktaya ulaşmak” diyor.

CRM Group, yaklaşık 11 yıl önce emlak sektöründe inovatif fikirlerle bir emlak portalı yaratma fikriyle Ramazan Becer tarafından İstanbul’da kuruldu.

Ardından dijital reklamcılık ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermeye başlayan grup, bugün 200 milyon TL’ye ulaşan cirosuyla eğlence ve bilişim sektörüne odaklanmaya hazırlanıyor.

CRM Group yeni yatırımların da etkisiyle 2019 yılında yüzde 25’lik büyüme gerçekleştirdi. 2020 yılı hedefi ise yüzde 15’lik büyüme yakalamak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.