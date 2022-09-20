Ehliyet eğitiminde yeni dönem. Sürücü adaylarına sertifika ayrımı yapılmaksızın emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Kararın amacı sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.

Kararda “Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.” denildi.

Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.

29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.