İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren geçici 10’uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022’de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

Kararla beraber eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 2024 sonuna kadar uzatılmış oldu.