Ebeveynler, okula hazırlık için alışverişe yönelmişken ekonomi de bu hareketlenmeye cevap verecek gibi görünüyor.

2020’nin başından beri pandemi nedeniyle yaşanan şok ve ekonomik daralma bazı sektörlerde çok olumsuz etkiler yaratmışken devletlerin destekleriyle bu sürecin altından kalkmaya çalışan dünya ekonomisi aşılanma sonrasında yaralarını sarmaya çalışıyor.

Türkiye’de de ekonominin aktörleri, Eylül’de açılacak okullarla beraber ekonominin tekrar eski canlılığına kavuşmasını umuyorlar.

Yeni okul sezonu için okul dönüş alışverişlerinin başladığı Ağustos ayından itibaren okul-eğitim araç gereçleri üreticileri gelecek yoğun bir talebin beklentisi içine girdiler.

Konfeksiyondan gıdaya, okul araç gereçlerinden servisçilere kadar herkes sırada

Okula dönüş alışverişleri aslında çok geniş bir skalayı kapsıyor. Bunu sadece okulla ilintili eğitim ürünleri olarak sadeleştirmek yanlış olacaktır. Veliler okul alışverişi için erkek spor ayakkabısı da alıyor, çanta, kazak, atkı, bere, iç çamaşırı gibi tekstil ürünlerine de talep artıyor. Öğrenciler soğuklarda üşümesinler diye erkek mont fiyatları arasında karşılaştırmalar başlıyor. Öğrencilerin dijital ihtiyaçları için elektronik alışverişinde de ilgi artarken her sektör bu ilgiden payını alıyor. Tabi ki, başka şehirde okumaya gidecek öğrenciler için emlak piyasasında da hareketlenmeler yaşanıyor.

Küçük öğrenciler için servisçiler hazırlık yaparken, servislerin bakım onarım sürecinde otomotiv sanayi önemli bir hareketlenme yaşıyor. Otomotiv sanayisini destekleyen demir çelik üreticilerinin fabrikaları çalışmaya başlıyor. Tüm bu mal ve hizmetlerin lojistik alt yapısı ve ulaşımı için kamyonlar, tırlar hareket ediyor, akar yakıt sektörü canlanıyor…

Dolayısıyla yeni eğitim öğretim dönemindeki ekonomik canlanmanın, diğer sektörlere de sirayet ederek, kademeli bir iyileşme süreci yaratacağı beklentisi de piyasalara hakim durumda.