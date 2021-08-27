Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78’e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79’a yükseldi.