ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, koruma filmi, yapışkanlı bant ile streç film ürünleri üretimi yapan Elba Bant Sanayi AŞ’nin yüzde 100 hissesinin, Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından biri olan Mediterra Capital’a satışı ile ilgili hisse devir sözleşmesi imzalandı.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, 2021 yılını 640 milyon lira ciro ile başarıyla tamamlayan Elba Bant’ın hisse devri, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, global gerginliklerin finans piyasaları üstündeki olumsuz etkisine rağmen, son dönemde Dalaman Havalimanı’nın yüzde 60 hissesini İspanyol Ferrovial Grubuna satışını ve Hitit Bilgisayar’ın halka arzını tamamladıklarını ifade etti.

Romano, “Elba Bant’ın satış işlemi ile seneye hızlı başlangıcımızı sürdürüyoruz. Türkiye M&A ve halka arz pazarında önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.