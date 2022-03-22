Hyundai Kona Eletrik’te 17 inç boyutunda jantlar kullanılmış. Ön tamponda bulunan hava boşluklarından giren hava ön tekerleğin etrafında bulunan havayla beraber dönerek o bölgeyi dengeliyor. Ayrıca Kona’nın ızgarası hariç her yeri aynı renkle tasarlanmış. İşte bu ayrıntı geleceğin modellerine göz kırpıyor. Bu da otomobilin sanki parça parça monte edilmiş gibi değil bir bütün olarak tasarlandığı izlenimini yaratıyor. Keskin ve dikkat çekici hatlar SUV/Hatchback karışımı bir tasarım ortaya çıkarıyor. Keskin hattın otomobildeki en görüldüğü yer ise yan tasarım. Kona’nın arka tasarımına geldiğimizde bizi yine sade ama şık bir stil karşılıyor. Öne çıkaran detay ise ince led stop lambaları.