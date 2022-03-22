Elektrikli Hyundai Kona nasıl bir araç? Özellikleri ne? Otomobil editörü Murat Öksüz test etti. İşte Öksüz’ün Elektrikli Hyundai Kona izlenimleri ve aracın özellikleri…
Murat Öksüz
murat.oksuz@doganburda.com
ELEKTRİKLİ HYUNDAİ KONA ÖZELLİKLERİ
ÖN TASARIM
Hyundai Kona’nın ön tasarımına ilk baktığımızda; ızgara olmadan tasarlanan ön bölüm ince farlarıyla birlikte göz alıcı tasarımı beraberinde getiriyor. Ön tamponda bulunan bölümde aracın şarj soketi var. Makyajsız versiyonda tam ortada konumlandırılıyordu, ama yeni jenerasyon Kona’da sol tarafta. Tamponun alt bölümünde ise ızgara, araca spor bir karekter katıyor. Izgaranın orta bölümünde adaptif hız sabitleyicinin sensörü bulunuyor. Led teknolojisine sahip farlar, yanlara doğru uzanan keskin gündüz farları ile tamamlanıyor.
Hyundai Kona Eletrik’te 17 inç boyutunda jantlar kullanılmış. Ön tamponda bulunan hava boşluklarından giren hava ön tekerleğin etrafında bulunan havayla beraber dönerek o bölgeyi dengeliyor. Ayrıca Kona’nın ızgarası hariç her yeri aynı renkle tasarlanmış. İşte bu ayrıntı geleceğin modellerine göz kırpıyor. Bu da otomobilin sanki parça parça monte edilmiş gibi değil bir bütün olarak tasarlandığı izlenimini yaratıyor. Keskin ve dikkat çekici hatlar SUV/Hatchback karışımı bir tasarım ortaya çıkarıyor. Keskin hattın otomobildeki en görüldüğü yer ise yan tasarım. Kona’nın arka tasarımına geldiğimizde bizi yine sade ama şık bir stil karşılıyor. Öne çıkaran detay ise ince led stop lambaları.
Kona elektrikli versiyonda egzoz veya yuvaları yok. 332 litrelik bagaj hacmine sahip. İçten yanmalı versiyonlarında bu hacim 374 litre. Elektrikli versiyonun daha küçük bir bagaj hacmine sahip olmasının nedeni ise piller.
İç Tasarım
Kokpitte 10.25 inçlik dijital gösterge paneli var. Göstergeler modlara göre değişip renk değiştiriyor. Konsol tuşları tamponlarda olduğu gib mat alüminyum detaylarla yapılmış. İç aydınlatmalar LED teknolojisine sahipken aynaların altında bulunan aydınlatmalar sarı ışık olarak yerleştirilmiş. Orta konsolda kablosuz şarj ve USB portu mevcut. Ayrıca yolcu için de konsolun ön bölümüne bir USB portu daha yerleştirilmiş. Hyundai Kona Elektrikli versiyonun özellikle arka diz mesafesi içten yanmalı versiyona göre biraz daha az. Bunun sebebi de yine aracın kalbi sayılan piller. Arkada kısa mesafelerde 3 kişi yolculuk yapabilir ama uzun mesafelerde 2 kişi ideal.
Sürüş
Kona elektrikli de marş sesi yerine karşılama sesi duyuluyor. Drive moda alınarak sürüşü başlatıyorsunuz. Park freni otomatik olarak çalışıyor. Kona elektriğin 4 farklı sürüş modu var; normal, sport, eco ve eco plus Tüm sürüş modları özelliklerini yerine getiriyor. Sport modda gaz tepkileri hızlanırken direksiyon sertleşiyor. Eco plus’ta klima kapanıyor, Hız 90 km/h’a sınırlanıyor, geri kazanım ortaya çıkıyor. Direksiyon arkasında bulunan kulakçıklar rejenetif olarak fren yapmayı sağlıyor. Buradan yapılan fren aracın şarj olmasını sağlayarak daha yüksek menzile ulaşılmasını gerçekleştiriyor. Bizim kulandığımız test aracı 100 KW. 136 hp güç üretiyor. Gaza yüklendiğinizde elektriğin gücünü hissediyorsunuz. 0-100 hızlanması 9.9 saniye.
Enerji tüketimi
Yakıt tüketim 100 km’de 14.3 kWh. Bu değer sınıfının en az elektrik harcayanlarından. Normal şarjla 4 saat 20 dakika tam doluyor. Hızlı şarj ile birlikte ise bu süre 47 dakikaya kadar düşmektedir. Test ettiğimiz aracın menzili 305 km. Tabi bu rakam aracı kullanmanıza, yol modlarına ve gittiğiniz yola göre değişiyor. Sonuç olarak Hyundai Kona özellikle şehir içinde ekonomik ve konforlu yolculuk edebileceğiniz geleceğin teknolojisini bugün sunan bir otomobil.
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