Rus enerji şirketi Gazprom Export’un Başkanı Elena Burmistrova, Gazprom’un Avrupa’da gaz fiyatlarını artırdığı yönündeki iddiaları “garip” bulduğunu söyledi.

Amsterdam’da düzenlenen Flame enerji ve doğal gaz konferansına çevriçi olarak katılan Burmistrova, Gazprom’un Avrupalı ​​müşterilerine gaz ihracatını artırdığını ifade etti.

Burmistrova, Gazprom’un, Avrupa pazarını dengeli ve öngörülebilir olarak görmek istediğini belirterek, “Bu bağlamda Gazprom’un eylemlerinin Avrupa’da gaz fiyatlarının artmasına neden olduğu yönündeki suçlamaları duymak bizim için garip” ifadesini kullandı.

Gazprom’un düşük ya da rekor doğal gaz fiyatlarıyla ilgilenmediğini vurgulayan Burmistrova, “Rekor gaz fiyatları Avrupa’da gaz talebinin düşmesine yol açıyor, bu da üretici ve tedarikçi olarak çıkarlarımızla açıkça çelişiyor.” diye konuştu.

Burmistrova, yılın başından bu yana AB’nin kendi gaz üretiminin 10 milyar metreküp düştüğüne ve Avrupa pazarına LNG arzının keskin bir şekilde azaldığına dikkati çekti.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3-4 ayda keskin bir şekilde arttı. 6 Ekim’de vadeli işlemler, 1937 dolarla tarihi yüksek seviyeden işlem gördü.

Uzmanlar, düşük depolama kapasitesinin, Rusya’dan gelen sınırlı arzın ve Asya’daki yüksek LNG talebinin doğal gaz fiyatlarını artırdığını belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim’de Gazprom’a Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerine pompalanan yakıt miktarını artırma talimatı verdi. Ardından Avrupa’daki gaz fiyatları düşmeye başladı.