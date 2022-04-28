Üreten, ilham veren, cesur ve sıra dışı kadınlar 2. kez Elle Better’da bir araya geliyor.

Etkinlikte katılımcılar kadınların empati gücünün, etkileşim yeteneğinin, sosyal farkındalığının, liderlik becerilerinin ve anaç ruhunun dünyayı nasıl daha iyileştirdiği ile ilgili deneyimlerini paylaşacak. 28 Nisan’daki etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

Elle Dergisi’nin düzenlediği etkinlikte ilk panelde sürdürülebilir fikir ve markalara imza atan ekoloji koruyucusu kadınlar bir araya gelecek. Ardından girişimcilik hikayeleriyle ilham veren isimler yolculuklarını anlatacak.

Gün boyu farklı panellerle sürecek etkinliğe sanatçı Canan Ergüder, yetenekli oyuncu Bige Önal, milli voleybolcu Eda Erdem de katılıyor.

Programı izlemek için: www.ellebeter.com

Katılımcılar: